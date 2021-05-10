بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن فرحة عارمة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، نبأ سارًا قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام ليفانتي، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.





وقالت صحيفة "سبورت"، أن فريق برشلونة تدرب صباح اليوم الإثنين، في منشآت خوان جامبر الرياضية، من أجل مباراة ليفانتي، كما أن التدريبات شهدت تواجد جميع اللاعبين المتاحين في الفريق الأول، بما في ذلك سيرجيو بوسكيتس، الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام أتلتيكو مدريد.





وعن عدد المصابين في الفريق قالت الصحيفة بأن الثنائي المصاب الوحيد في برشلونة حاليًا، هما أنسو فاتي وفيليب كوتينيو، حيث يغيبان منذ فترة طويلة عن الملاعب.



