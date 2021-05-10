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تفاصيل عثور سائق على طفل لقيط بجوار مسجد في الدقهلية

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عثر سائق على طفل لقيط حديث الولادة ملقى بجوار مسجد العزبة الحمراء، بقرية كفر الأبحر التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة من المدعو تامر عبدالرحمن عبدالقادر أحمد 39 سنة سائق
ومقيم قرية " كفر الأبحر " دائرة مركز نبروه،بعثوره على طفل ذكر لقيط حديث الولادة - الحبل السرى مريوط ملقى بجوار مسجد العزبة الحمراء التابع لقرية كفر الأبحر دائرة المركز يرتدى ملابسه وملفوف ببطانية " عمر عشرة أيام تقريبا " ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
تم إيداعه بمستشفى نبروه المركزى لتقديم الرعاية اللازمة له
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٢٢١ ٢٠٢١ إدارى مركز نبروه، وجارى إستكمال الفحص وتحديد والدة الطفل والعرض على النيابة العامة.

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