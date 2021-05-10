موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2021) والتي تنطلق في شهر يوليو المقبل وتستمر حتى أغسطس، وأوقعت القرعة منتخبنا بالمجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا، الأرجنتين، استراليا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في الأولمبياد بمواجهة منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في تمام التاسعة والنصف صباحا يوم 22 يوليو المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر مع الأرجنتين في الأولمبياد:





يصطدم منتخب مصر مع نظيره منتخب الأرجنتين في ثاني مبارياته بمرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو المقبلة وذلك يوم 25 يوليو المقبل، في مدينة سابورو، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.





بينما يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب منتخب استراليا في تمام الواحدة ظهرًا في الجولة الثالثة.





ملاعب مباريات منتخب مصر في الأولمبياد:





وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المنتخب المصري، بخوض أول مباراتين أمام إسبانيا والأرجنتين، على ملعب قبة سابورو في مدينة سابورو، بينما يلتقي مع أستراليا في ختام الدور الأول على ملعب مياجي.



