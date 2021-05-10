غلق ملعبين و15مقهى ومحل تجاري لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررةبالفيوم

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غلق ملعبين و15مقهى ومحل تجاري لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررةبالفيوم
الإثنين 10/مايو/2021 - 05:04 م
ريهام على
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نائب المحافظ يتفقد مدينة الفيوم وقرى سنورس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
السكرتير العام يتفقد مركز سنورس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والورش التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قام بجولة تفقدية، لمتابعة إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، والمطاعم، بمواعيد الغلق الجديدة، التي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.
وأضاف، أن جولة نائب المحافظ الليلية شملت منطقة دلة وشارع دار رماد، والطريق الدائري، وقرى منشأة عبدالله، وزاوية الكرادسة، وبنى صالح، بمركز الفيوم، وقرى فيديمين، والسيليين، وسنهور القبلية، ومنشأة طنطاوى، ومنشاة بني عتمان، والطريق السياحي، بمركز سنورس، وأسفرت الجولة عن غلق ملعبين لكرة القدم، أحدهما بقرية بنى صالح والأخر بمنشأة طنطاوي، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.
كما وجه نائب المحافظ بغلق وتشميع مطعم وثلاجةً مشروبات بقرية منشأة عبدالله، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية، بالاضافة الى غلق ورشة حداده، وصالون حلاقة، ومحل "موبايلات" بقرية السيليين، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، كما وجه بتحرير محضر لسيارة ربع نقل بمنطقة دله لعدم الالتزام بتعليمات المرور، وزيادة عدد الركاب، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد مطعم مأكولات بقرية منشأة عبد الله، لعدم ارتداء العمالية للكمامات، كما وجه خلال الجولة بالتنبية على سائقى سيارات الأجرة والمطاعم والمحال التجارية والورش بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما وجه نائب المحافظ خلال الجولة مسئولى مخزن اسطوانات للأكسجين التابع للجنة زكاة فيديمين الخيرية، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الصحة، لمتابعة وتعبئة اسطوانات الاكسجين لهم من أماكن مخصصة لذلك، مثمنًا دور الشباب وتلك الجمعيات للمساعدة في القضاء علي فيروس كورونا، والمحافظة علي أرواح الأشخاص وتخفيف آلامهم.
ولفت المتحدث الرسمي أن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، قام مساء أمس، بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، رافقه خلالها الأستاذ محمود هاشم رئيس المركز، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحال والمقاهي والأندية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد شملت الجولة تفقد قرية بيهمو، بالإضافة إلي عددًا من الشوارع والميادين، حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى إلتزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية ومواعيد الغلق المقررة، وأسفرت الجولة عن غلق ٣ مقاهٍ بقرية بيهمو لعدم إلالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة لروادها، كما تم تحرير عدد ١٠ مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد ٢٠ حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة.
وفي سياق متصل، قام الاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحملة ليلية مساء أمس، شملت أحياء جنوب وغرب، وشرق الفيوم، وقرية كفور النيل، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مقاهي بمنطقة المدابغ، والسلخانة، ومقهى بكفرشكر بقرية كفور النيل، لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغلق محل ألبان، و2 محال ملابس بشارع أحمد شوقي، ومطعم بمنطقة دله، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً.
وفي مركز يوسف الصديق، قاد المحاسب كمال سلومة حملة، شملت قرى الحامولي، والريان، وكحك، والشواشنة، والمشرك، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 35 حالة إشغال متنوع، كما تم تحرير 2 محضر إشغال طريق بقرية الحامولي.
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