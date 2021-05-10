غلق ملعبين و15مقهى ومحل تجاري لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررةبالفيوم



نائب المحافظ يتفقد مدينة الفيوم وقرى سنورس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية



السكرتير العام يتفقد مركز سنورس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية





واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والورش التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قام بجولة تفقدية، لمتابعة إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، والمطاعم، بمواعيد الغلق الجديدة، التي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.



وأضاف، أن جولة نائب المحافظ الليلية شملت منطقة دلة وشارع دار رماد، والطريق الدائري، وقرى منشأة عبدالله، وزاوية الكرادسة، وبنى صالح، بمركز الفيوم، وقرى فيديمين، والسيليين، وسنهور القبلية، ومنشأة طنطاوى، ومنشاة بني عتمان، والطريق السياحي، بمركز سنورس، وأسفرت الجولة عن غلق ملعبين لكرة القدم، أحدهما بقرية بنى صالح والأخر بمنشأة طنطاوي، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.



كما وجه نائب المحافظ بغلق وتشميع مطعم وثلاجةً مشروبات بقرية منشأة عبدالله، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية، بالاضافة الى غلق ورشة حداده، وصالون حلاقة، ومحل "موبايلات" بقرية السيليين، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، كما وجه بتحرير محضر لسيارة ربع نقل بمنطقة دله لعدم الالتزام بتعليمات المرور، وزيادة عدد الركاب، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد مطعم مأكولات بقرية منشأة عبد الله، لعدم ارتداء العمالية للكمامات، كما وجه خلال الجولة بالتنبية على سائقى سيارات الأجرة والمطاعم والمحال التجارية والورش بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما وجه نائب المحافظ خلال الجولة مسئولى مخزن اسطوانات للأكسجين التابع للجنة زكاة فيديمين الخيرية، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الصحة، لمتابعة وتعبئة اسطوانات الاكسجين لهم من أماكن مخصصة لذلك، مثمنًا دور الشباب وتلك الجمعيات للمساعدة في القضاء علي فيروس كورونا، والمحافظة علي أرواح الأشخاص وتخفيف آلامهم.



ولفت المتحدث الرسمي أن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، قام مساء أمس، بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، رافقه خلالها الأستاذ محمود هاشم رئيس المركز، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحال والمقاهي والأندية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد شملت الجولة تفقد قرية بيهمو، بالإضافة إلي عددًا من الشوارع والميادين، حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى إلتزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية ومواعيد الغلق المقررة، وأسفرت الجولة عن غلق ٣ مقاهٍ بقرية بيهمو لعدم إلالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة لروادها، كما تم تحرير عدد ١٠ مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد ٢٠ حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة.



وفي سياق متصل، قام الاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحملة ليلية مساء أمس، شملت أحياء جنوب وغرب، وشرق الفيوم، وقرية كفور النيل، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مقاهي بمنطقة المدابغ، والسلخانة، ومقهى بكفرشكر بقرية كفور النيل، لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغلق محل ألبان، و2 محال ملابس بشارع أحمد شوقي، ومطعم بمنطقة دله، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً.



وفي مركز يوسف الصديق، قاد المحاسب كمال سلومة حملة، شملت قرى الحامولي، والريان، وكحك، والشواشنة، والمشرك، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 35 حالة إشغال متنوع، كما تم تحرير 2 محضر إشغال طريق بقرية الحامولي.