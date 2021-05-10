تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل قمة الزمالك

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، على التواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء من أجل حث اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم فى لقاء القمة.





وحذر رئيس الأهلى، لاعبي الفريق بشأن عدم افتعال مشاكل وأزمات مع لاعبى الزمالك سواء خلال أو بعد اللقاء، والتركيز فقط فى على حصد النقاط الـ3.





وطالب رئيس النادى الأهلى، اللاعبين بتجنب الاعتراض على الحكم لتجنب البطاقات الملونة خلال سير اللقاء.





وكانت الساعات الماضية قد شهدت تواجد رئيس الأهلى فى تدريبات الفريق، حيث تحدث مع اللاعبين وأكد لهم أن الفوز فى القمة هو بوابة الحفاظ على لقب الدورى الممتاز.





يذكر أن النادى الأهلى كان قد حقق الفوز فى قمة الدور الأول على الزمالك بهدفين مقابل هدف.



