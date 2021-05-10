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تعرف على حظوظ أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة في التتويج بالليجا الإسبانية

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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تعادل أمس الأحد نادي ريال مدريد مع نادي إشبيليه بنتيحة 2-2 ليرتفع النادي الملكي رصيده إلى 75 نقطة متساويا مع برشلونة بالمركز الثاني مضيعا فرصة التصدر.

فرص ريال مدريد للفوز باللقب:
يتبقى للريال ثلاث مبارايات إذا استطاع تحقيق الفوز بهم بالإضافة إلى تعادل أو خسارة كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراياتهم القادمة سوف يستطيع الفوز باللقب.

فرص أتلتيكو مدريد للفوز باللقب:
فوز نادي أتلتيكو مدريد بالليجا يتوقف فقط على الفوز في مباراياته المتبقية بالدوري وبذلك يحسم الأمر ويفوز باللقب.

فرص برشلونة للفوز باللقب:
يفوز برشلونة باللقب حين تعادل أو خسارة أتلتيكو مدريد أو الريال في مباراياتهم القادمة بالإضافة إلى فوزه في الثلاث مبارايات المتبقية له بالدوري.

المباريات المتبقية لأتلتيكو مدريد :
- مباراة ريال سوسيداد يوم 12 مايو في العاشرة مساء.
- مباراة أوساسونا يوم 16 مايو في السادسة والنصف مساء.
- مباراة بلد الوليد يوم 23 مايو في السادسة مساء.

المباريات المتبقية لريال مدريد:
- مباراة غرناطة يوم 13 مايو في العاشرة مساء.
- مباراة أتلتيكو بيلباو يوم 16 مايو في السادسة والنصف مساء.
- مباراة فياريال يوم 23 مايو في السادسة مساء.

المباريات المتبقية لبرشلونة:
- مباراة ليفانتي يوم 11 مايو في العاشرة مساء.
- مباراة سيلتا فيجو يوم 16 مايو في السادسة والنصف مساء.
- مباراة إيبار يوم 23 مايو في السادسة مساء.

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