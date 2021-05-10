الجندي: ربنا ينتقم من كل تجار وباعة الدين المتضامنين مع الإرهابيين بأي تعاطف

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حجم الأموال التي أنفقت من عصابات وتجار الإسلام السياسي المنتمين للصهاينة لتدمير مصر كانت كافية لتحرير فلسطين والدول المجاورة.





ودعا "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، الله أن ينتقم من كل تجار وباعة الدين المتضامنين مع الإرهابيين بأي تعاطف، وينتقم من كل شخص يكره مصر وجيشها ورئيسها وعلماء الأزهر الشريف، ومن كل شخص لا يتقي الله في وطنه.



