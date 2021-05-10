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الجندي: ربنا ينتقم من كل تجار وباعة الدين المتضامنين مع الإرهابيين بأي تعاطف
الإثنين 10/مايو/2021 - 05:11 م
رقية جمال
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حجم الأموال التي أنفقت من عصابات وتجار الإسلام السياسي المنتمين للصهاينة لتدمير مصر كانت كافية لتحرير فلسطين والدول المجاورة.
ودعا "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، الله أن ينتقم من كل تجار وباعة الدين المتضامنين مع الإرهابيين بأي تعاطف، وينتقم من كل شخص يكره مصر وجيشها ورئيسها وعلماء الأزهر الشريف، ومن كل شخص لا يتقي الله في وطنه.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ"، مشددًا على أن أذيال عصابات الإسلام السياسي مازالوا منتشرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يكرهوا مصر جدًا؛ لكونهم يعلموا أنها قلب الأمة العربية والعالم الإسلامي.
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