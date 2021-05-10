بتكلفة 30 مليون جنيه.. محافظ الفيوم ورئيس "تنمية الصعيد" يفتتحان أول مجمع مواقف سيارات نموذجي بالمحافظة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع مواقف الحواتم، كأول موقف سيارات نموذجي على مستوى المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة تنمية الصعيد، واللواء عماد ربيع رئيس الإدارة المركزية لشمال الصعيد، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئة، والأستاذ سامح سيد رئيس فرع الهيئة بالفيوم.



عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم نقطة الشرطة، والمكاتب الإدارية بالموقف، وشهد عرضًا لنظام أرصفة التشغيل الإليكتروني فى مراقبة حركة دخول السيارت إلى الأرصفة، كما استمع المحافظ، من مسئولي هيئة تنمية الصعيد، لعرض شامل حول أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع مواقف الحواتم، والذي يمثل باكورة لثمار التعاون بين الهيئة ومحافظة الفيوم، حيث يبلغ مسطح المشروع 9200 متر مربع، ويعد أول موقف سيارات نموذجي يعمل بأحدث التقنيات الإليكترونية، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.



وكشف محافظ الفيوم، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الأسطح، والهيكل الخرساني، والمباني، ودورات المياه، وأعمال الكهرباء والسباكة، إضافة إلى انشاء شبكة لتخفيض منسوب المياه وكذا شبكة صرف للأمطار، وشبكة لمقاومة الحريق، فضلًا عن تطوير الحارات والأرصفة، ورفع كفاءة الحوامل وتركيب نظام مراقبة بالكامل، ومقاعد انتظار للركاب، وأماكن لتركيب اللوحات الإعلانية، إضافة إلى النظام الذكي لتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء سائقيهًا وربطها بتطبيق إليكتروني سوف يتاح للجمهور.



وأكد المحافظ، على التخطيط الأمثل لإدارة الموقف إليكترونيًا حتى يحقق الغرض من تطويره، ويعود بأكبر فائدة على المواطنين المترددين عليه، مثمنًا التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد في الاستفادة من الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ومنها مجمع مواقف الحواتم الذي تم تصميمه وتشغيله بأسلوب تكنولوجي ذكي، ليقدم خدمات مميزة للجمهور، حيث تم إنشاء أكثر من 40 محل تجاري توفر العديد من فرص العمل المباشرة، فضلًا عن فرص العمل غير المباشرة التى ستتاح بالموقف، لافتًا إلى أن المحافظة لديها طموح لتنفيذ مواقف سيارات مجمعة بمختلف أنحاء المحافظة خارج النطاق السكني، على أعلى مستوى من التجهيزات المدنية ووسائل الأمان، مع الاستفادة من هذا النموذج، ومراعاة النواحي المرورية والكثافات السكانية.



ووجه "الأنصاري" شكره لمجموعة العمل بمشروع رفع كفاءة مجمع مواقف الحواتم، الذى يسهم في تعزيز جهود المحافظة لإحكام السيطرة على المواقف وتحقيق الانضباط في عملية النقل الجماعي، معربًا عن تهنئته للجميع بعيد الفطر المبارك، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطعيم بلقاح كورونا للحفاظ على سلامة الجميع.



كما وجه محافظ الفيوم، بضرورة التوسع فى تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، والتنسيق مع شركة اتوبيسات النقل القبلي لتوفير عدد من الأتوبيسات بمجمع مواقف الحواتم للتيسير على الركاب، كما وجه المحافظ، مسئولي المرور، برفع جميع السيارات ومنع الانتظار بالشارع المؤدى لمجمع مواقف الحواتم.



