Advertisements

الكشف عن تفاصيل عقد فليك مع ألمانيا

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن هانز فليك، المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، سيحصل على عقد لمدة 3 أعوام، لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف.

وذكرت صحيفة "آبندتسايتونج" الصادرة في ميونخ، اليوم الاثنين، أن من المنتظر أن يتولى فليك قيادة المنتخب، بعد بطولة أوروبا 2020، حيث سيقود المانشافت في مونديال 2022 ويورو 2024.

وكان فليك قد عمل كمساعد للمدير الفني للمنتخب الألماني (لوف)، في الفترة بين 2006 حتى 2014، وشارك في فوز الماكينات بمونديال البرازيل 2014.

وكان الرئيس التنفيذي المقبل لبايرن ميونخ، أوليفر كان، تحدث بعد فوز بايرن ميونخ بلقب الدوري مبكرا، للمرة التاسعة على التوالي، عن الانتقال المحتمل لفليك إلى المنتخب الألماني، وقال إن "كل شيء تم تنظيمه".

وأشار كان إلى أنه لا يوجد "في الوقت الحالي أي تعويض مالي" من الاتحاد الألماني لمثل هذه الحالة، لفسخ عقد فليك.

أخبار تهمك

تعرف على الفريق الأقرب لحسم لقب الدوري الإسباني

منذ ساعة و 22 دقيقة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعرف على حظوظ أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة في التتويج بالليجا الإسبانية

منذ 42 دقيقة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل قمة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ ساعة و 22 دقيقة

شاهد.. مقطع فيديو لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بعين شمس يثير غصب مواقع التواصل

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

03:00 م

تعرف على حظوظ أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة في التتويج بالليجا الإسبانية

05:10 م

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

05:01 م

تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل قمة الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق