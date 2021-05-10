الكشف عن تفاصيل عقد فليك مع ألمانيا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن هانز فليك، المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، سيحصل على عقد لمدة 3 أعوام، لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف.





وذكرت صحيفة "آبندتسايتونج" الصادرة في ميونخ، اليوم الاثنين، أن من المنتظر أن يتولى فليك قيادة المنتخب، بعد بطولة أوروبا 2020، حيث سيقود المانشافت في مونديال 2022 ويورو 2024.





وكان فليك قد عمل كمساعد للمدير الفني للمنتخب الألماني (لوف)، في الفترة بين 2006 حتى 2014، وشارك في فوز الماكينات بمونديال البرازيل 2014.





وكان الرئيس التنفيذي المقبل لبايرن ميونخ، أوليفر كان، تحدث بعد فوز بايرن ميونخ بلقب الدوري مبكرا، للمرة التاسعة على التوالي، عن الانتقال المحتمل لفليك إلى المنتخب الألماني، وقال إن "كل شيء تم تنظيمه".





وأشار كان إلى أنه لا يوجد "في الوقت الحالي أي تعويض مالي" من الاتحاد الألماني لمثل هذه الحالة، لفسخ عقد فليك.



