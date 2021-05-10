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بكلمات قوية.. رئيس الاتحاد الإيطالي يهدد يوفنتوس

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جابرييل جرافينا، من استبعاد يوفنتوس من دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل، إذا لم ينسحبوا من الدوري الأوروبي الممتاز.


يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة هي الأندية الوحيدة التي لم تنسحب من السوبر ليج، وهو المشروع الانفصالي الذي أطلق قبل أقل من شهر من قبل 12 ناديًا أوروبيًا رفيع المستوى لكنه انهار في غضون 48 ساعة.


وقال جرافينا:" عندما تقبل الأندية المشاركة في الدوري الإيطالي، فإنها تقبل مبادئ الهيئات الدولية، ومن الواضح أنه إذا لم يقبل يوفنتوس هذه المبادئ فسيتم إستبعاده من الدوري المحلي".


وأضاف:" أنا آسف، لقد رأيت بعض المشجعين القلقين هذا الصباح، لكن يجب على الجميع احترام القواعد".


وأتم:" 9 أندية قررت الانسحاب من مسابقة السوبر ليج، ولا يزال هناك ثلاثة أندية لا تزال تريد إنشاء المسابقة، ومع ذلك ، آمل أن ينتهي هذا الخلاف قريباً".

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