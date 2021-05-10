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تعرف على معلق مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف استاد القاهرة قمة نارية تجمع بين الأهلي وغريمه الزمالك، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات، والسابعة ونصف بتوقيت جرينتش.



وخصصت قناة أون تايم سبورت الناقلة للمباراة، معلقين اثنين، من أجل التعليق على مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك، وسيكون معلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم على القناة الصوتية الأولى، مدحت شلبي، بينما سيكون معلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم على القناة الصوتية الثانية، أيمن الكاشف.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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