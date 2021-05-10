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بعد فشل عودة نيمار.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبرى

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن باريس سان جيرمان تجديد عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لينتهي أمل برشلونة لإعادة نجمه السابق إلى صفوفه، بعد أن تجدد الحديث عن الأمر مؤخراً.


ووفقا لصحيفة (موندو ديبورتيفو) فإنه من الواضح أن نادي برشلونة يواصل إعطاء الأولوية لتعزيز خط الهجوم هذا الصيف بصفقة كبيرة، رغم الفشل بضم نيمار.


وسيعتمد ذلك على العديد من المتغيرات كما أشار التقرير، من بينها تأكيد مستقبل القائد ليونيل ميسي، سواء قرر الاستمرار في نادي حياته أو إذا اختار بدء مغامرة جديدة.


ويعتبر الهدف الأكبر بالنسبة للنادي الكاتالوني لتعزيز خط الهجوم، بعد الفشل في ضم نيمار، هو التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند.

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