مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

ألمح عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادى الزمالك، اليوم الإثنين، إلى احتمالية انضمام شقيقه إلى الفارس الأبيض.

ونشر عبد الله جمعة صورة لشقيقه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "إن شاء الله أشوفك جنبى يا رب".

ونجح نادى سيراميكا كليوباترا فى الفوز برباعية أمام بيراميدز، بينما يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، فى الدورى الممتاز.