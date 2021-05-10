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شباب الصحفيين تهاجم حسام بهجت: تفكر في القاتل ولا تفكر في الشهيد

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
الفجر
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شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما شديدا على الناشط الوهمي العميل حسام بهجت أحد عناصر الطابور الخامس في مصر بعد مطالبتة بالعفو عن قتلة الشهداء الذين دمروا أسر وشوهوا الدين وقتلوا أبرياء.. مؤكدة الجبهة علي ان المدعو حسام بهجت لا يستحق أن يكون مصري

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: مفيش فايده في حسام بهجت ومن على شاكلتة من العملاء والمتأمرين على البلاد فهو يستقوي بالخارج ويطالب بالعفو عن القتلة والاخوان الافاقون المخربون في الأرض

اضاف طوالة: أن بهجت يفكر في القاتل ولا يفكر في الشهيد واهليتة وبالتالي ليس غريبا علية أن يبحث عن أي حاجة تكرس ضياع الحقوق. 

أشار رئيس الجبهة إلى ان الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر وجة رساله قوية لهذا العميل وأمثاله ممن يقودون المؤامرة للالتفاف على حق الشهداء في القصاص العادل. 

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