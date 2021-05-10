«قوى النواب»: اعتداء إسرائيل على أهالي القدس انتهاكاً فادحا ومرفوضا للشرعية الدولية

أدان النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المُصلين الفلسطينيين وأهالي القدس المحتلة، ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين المغتصبين، مُشيرًا إلى أن هذا التصرف يُعتبر انتهاكًا فادحا ومرفوضا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.



وأكد «مهني»، خلال البيان الصادر له، على ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها الكاملة في توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ويأتي ذلك وفقًا قواعد القانون الدولي، مُعلنًا تضامنة وتأييده الكامل مع حقوق الشعب الفلسطيني التي كلفتها القوانين والمواثيق الدولية.



وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لوقف العدوان الغاشم على الأرضي الفلسطينية، داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة.