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التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة المخابز مستمر في العمل طوال أيام العيد من الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وبعض المخابز تعمل حتى الحادية عشر مساءً خلال أيام العيد، باستثناء قلة قليل طلبت إجازات متنوعة ثاني وثالث يوم لا تزيد عن 10% بكل منطقة.

وأضاف "المصيلحي"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أنه تم صرف 3 أيام إضافي لكافة المخابز على مستوى الجمهورية للعمل خلال العيد، كما أن موسم توريد القمح ولكنه متوقف أول وثاني أيام العيد فقط.

وتابع وزير التموين، أنه تم صرف 50% من السلع التموينية حتى اليوم، وسيتم فتح المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة لصرف السلع التموينية والسلع الأساسية خلال أيام العيد، وتتوقف يوم العيد فقط، منوهًا بأن بعض المجمعات الكبرى تعمل على مدار كافة أيام العيد، إلى جانب إنشاء غرف عمليات مركزية بالوزارة ومديريات التموين اثناء أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة توافر السلع للمواطن خلال فترة العيد.


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