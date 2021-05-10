كارول سماحة ترد على انتهاكات حي الشيخ جراح بفيديو تشويقي من ألبومها الجديد



دخلت السوبر ستار كارول سماحة، على خط الأحداث الجارية بفلسطين، بعد الاعتداءات التي تعرض لها أهالي حي الشيخ جراح، على يد أفراد الكيان الصهيوني، بطريقتها الفنية الخاصة. والمعروف عنها جرأتها في التعبير عن مواقفها السياسية وتمسكها بجذورها العربية والتعبير عنها بكل وضوح وذلك عندما اندلعت الثورات العربية سنة ٢٠١١ حتى يومنا هذا.



ونشرت كارول سماحة فيديو قصير اليوم عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وأعلنت أنها سترد على كل تلك الأحداث في ألبومها الجديد، والتي من المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة، وكُتب بالفيديو: "لن أعلق على الأحداث التي نعيشها في العالم العربي، وعن الظلم الذي تعيشه الشعوب العربية، ولكن جوابي سيكون في البومي الجديد 2021.. قريبا".



وتحرص كارول سماحة دائما على مساندة الشعوب العربية في أزماتهم من خلال استخدام صوتها، وطرح أغنيات وطنية لدعمهم، مثل أغنية “وحشاني بلادي” والتي طرحتها عام 2013، وأغنية “لبنان” والتي أصدرتها عام 2016، وتغزلت فيها بوطنها، وأغنية الشرق العظيم سنة 2017.



وقدمت كارول سماحة مؤخرا تتر مسلسل "ضد الكسر" الذي يعرض في رمضان الجاري، وحملت الأغنية عنوان "اللي خان"، من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام،