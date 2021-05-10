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سرق متعلقات لواء سابق.. تجديد حبس "سيطرة" حرامي سيارات بنها

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطل 15 يوما، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين من السيارات بمدينة بنها، ومن بينهم سيارة لواء سابق استولى منها على لاب توب أثناء توقفه في الشارع.

كانت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم ثان بنها، قد تمكنت من ضبط "رضا.ر.ز" ٣١ عامًا، مقيم المنوفية، وشهرته سيطرة، مسجل خطر سرقات، والمتهم بسرقة متعلقا لواء شرطة سابق من سيارته في مدينة بنها تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي امرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات جرى تجديدها اليوم.

كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بلاغا بسرقة سيارة اللواء حسن الطحلاوي، بالمعاش، بأحد الشوارع الخلفية بمستشفيات بنها الجامعية، والاستيلاء على اللاب توب الخاص به، والمحرر بها المحضر رقم ١٧٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وشكل اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث على أعلى مستوى بإشراف العميد خالد المحمدي رئيس المباحث، قاده العميد وائل رشاد مفتش مباحث فرقة بنها، والرائد أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب أيمن سالم معاون مباحث القسم، والذي تمكن من ضبط المتهم.

وتبين أنه متهم في ٩ محاضر سرقة ومخدرات سابقة بمركز الباجور بالمنوفية، وقسم أول بنها، كما اعترف بارتكاب أكثر من واقعة سرقة جديدة بمدينة بنها آخرها واقعة سرقة محتويات سيا رة لواء شرطة سابق، وبمواجهته أرشد عن اللاب توب المسروق، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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