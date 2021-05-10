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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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ينتظر عشاق الدوري المصري الممتاز، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الزمالك، في قمة المسابقة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين، يوم 18 أبريل الماضي وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس، حيث تم تعيين كل من مدحت شلبي وأيمن الكاشف للتعليق على أحداثها.

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