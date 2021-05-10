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"زراعة البرلمان" توصى الرى بالتنسيق مع الوزارات لتغطية الترع بالدقهلية

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات تغطيات الترع، وهى طلبي إحاطة مقدمة من النائب وحيد قرقر، بشأن تغطية الجنابية اليمنى لترعة بسنديلة حتى قرية الغنامة - بمركز بلقاس- محافظة الدقهلية، وبشأن استكمال تغطية ترعة البشوات – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، وكذلك بشأن تغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، نظرا لتغطيتها الفعلية أمام جميع القرى المارة بها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن عدم استكمال تغطية 300 متر من ترعة السنبلاوين المارة داخل مدينة السنبلاوين.


وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها، وزارة الرى، بمخاطبة كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية، بشأن إتخاذ اللازم فى تغطية الجنابية اليمنى بترعة بسنديلة، وترعة البشوات بمركز بلقاس بالدقهلية.


كما أوصت اللجنة بمنح وزارة الرى، مدة شهر، لتقديم دراسة حول تغطية ترعة المسلمانية بمدينة السنبلاوين، وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.


وانتقد النائب وحيد قرقر، عدم قيام وزارة الرى بتنفيذ مشروع التغطية للترع المذكورة، رغم المخاطبات التي سبق وأصدرتها وزارة التخطيط منذ عام ٢٠١٨ بتوفير الاعتمادات اللازمة لها، واصفًا ذلك بتقاعس وزارة الرى في تنفيذ الإعتماد المالى بخطابات موثقة من وزارة التخطيط.


ولفت "قرقر" إلى أهمية موقع ترعة البشوات التي تقع داخل أغلي منطقة ببلقاس، موضحًا أن حال تغطية الجزء المتبقى منها، يمكن استغلال تلك المساحة واستثمارها جيدا، من خلال اقامة أي مشروعات تجارية تدر دخلا كبيرا.


وأيده في ذلك النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مطالبًا بضرورة توفير الاعتماد اللازم للتغطية، لاسيما وانها تقع داخل منطقة سكنية كبيرة، ويمكن الاستفادة من الأرض عقب تنفيذ التغطية.


وشدد اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، على ضرورة التفريق بين الترع الواقعة داخل المدن وغيرها بالقرى، مشيرًا إلى أن الواقعة بالمدن لابد من تغطيتها وتوقير الاعتماد اللازم لها.

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