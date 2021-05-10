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"الصراع على السلطة".. أزمة تحتدم في تونس

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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أزمة الصراع حول السلطة تتواصل في تونس، فخلاف رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أصبح أكثر وضوحا للعيان بعد المستجدات الأخيرة.

الرئيس جدد تأكيده على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، معلنا رفضه توظيف زعيم تنظيم الإخوان لأجهزة الدولة خدمة لمصالحه، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

بالتزامن مع عودة راشد الغنوشي إلى التحرك من جديد دوليا من خلال زيارة غير معلنة إلى قطر، ستعقبها زيارات أخرى إلى عدة دول.

مراقبون اعتبروا تحركات الغنوشي تحديا جديدا للرئيس قيس سعيد، والتفافا على صلاحياته، حيث يمنح الدستور الرئيس الحق الحصري لتمثيل تونس خارجيا.

المراقبون قالوا إن الغنوشي يؤسس لمفهوم سياسي دخيل وهو "الدبلوماسية البرلمانية"، بهدف تبرير تحركات حزبه الخارجية وتأكيدا على ارتباطه بتنظيم الإخوان، فإلى أين تسير الأمور في تونس؟.

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تونس الغنوشي الصراع على السلطة السلطة

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