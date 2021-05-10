عاجل.. توجيه جديد من السيسي لـ القطاع المالي



وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما قدمه القطاع المصرفي من دعم لمسيرة القطاع المصرفي من دعم لمسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر.



ووجه الرئيس السيسي بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي.

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي وعدد من المسئولين لاستعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.