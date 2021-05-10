محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة 120 طن قمامة بالخصوص

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة أمام مدرسة عمر مكرم بالخصوص، باستخدام أكثر من 10 سيارات حمولة 20 طنا، وذلك لإزالة أكثر من 120 طن قمامة.



جرت الحملة بالمشاركة المجتمعية بمساعدة معدات الحي وستستمر الحملة على مدار الأيام المقبلة لإزالة كل التراكمات لتصبح شوارع مدينة الخصوص خالية من تراكمات وتجمعات القمامة.



وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإزالة أي تراكمات بمدينة الخصوص لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع عن طريق إنارة وتشجير المناطق التي يتم إزالة تراكمات القمامة منها.



ووجه المحافظ، بزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورًا.



واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة.



ووجه المحافظ بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.



واختتم المحافظ جولته بالمرور على أصحاب المعارض والمخازن الذين يقومون بالافتراش على حرم الطريق الزراعي بمركز ومدينة طوخ حيث أعطى مهلة لأصحاب المخازن ومعارض السيارات برفع الإشغالات لديهم من على حرم الطريق الزراعي، كما أكد أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية والعمل على استعادة الرقعة الزراعية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ عليها.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل جهودها في تنظيم حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإشغالات الواقعة على حرم الطريق العام، من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.



جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص.