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ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبل الجولات الحاسمة للدوري الإسباني

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعرض المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، لصدمة كبرى بعد تاكد افتقاده لجهود لاعبه توماس ليمار في مباراة الأربعاء المقبل أمام ريال سوسيداد، على ملعب واندا متروبوليتانو، بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، في الوقت الذي ينتظر فيه تطور حالة خوسيه ماريا خيمينيز.

وقال النادي الإسباني اليوم الإثنين في تقرير طبي لم يحدد فيه درجة أو فترة الغياب "خضع توماس ليمار لفحوصات أكدت أنه يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيسر، وفي انتظار الاستجابة للعلاج" رغم أنه على الأقل لن يلعب أمام ريال سوسييداد الأربعاء، أو أمام أوساسونا الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن ليمار، الذي غادر لقاء برشلونة السبت الماضي في الدقيقة 12، هو لاعب أساسي في وسط الملعب ويعتمد عليه المدرب الأرجنتيني في الأشهر الأخيرة، وهو ما يمثل صدمة لسيميوني الذي قد يشرك ساؤول نيجيز أو جواو فيليكس أو جيفري كوندوجبيا، بدلا منه.

وكان الدولي الفرنسي أحد اللاعبين الثلاثة، بالإضافة إلى خوسيه ماريا خيمينيز وفيرساليكو، الذين غابوا عن مران الأتلتي الذي يتصدر الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق بنقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

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