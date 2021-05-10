موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الإثنين 10 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الزمالك، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المقرر إذاعة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس، وسيعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.



