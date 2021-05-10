Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الإثنين 10 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الزمالك، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر إذاعة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس، وسيعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 19 ساعة

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 11 ساعة

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل قمة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ 42 دقيقة

تعرف على حظوظ أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة في التتويج بالليجا الإسبانية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شاهد.. مقطع فيديو لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بعين شمس يثير غصب مواقع التواصل

منذ أقل من ساعتين

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

وسط مفاجأة كبري.. الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري والقناة الناقلة

تعرف على القناة الناقلة لقمة الدوري بين الأهلي والزمالك

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

03:00 م

تعرف على حظوظ أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة في التتويج بالليجا الإسبانية

05:10 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق