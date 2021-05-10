لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، اتخذ قرارًا ناريًا ضد الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.





وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن كومان تولى قيادة البرسا في بداية الموسم الحالي وقاده للتتويج بكأس ملك إسبانيا لكنه فشل في الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر المحلي، كما أنه خرج من دائرة ترشيحات التتويج بلقب الدوري الإسباني.





وأكد البرنامج الإسباني أن خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتمع بقادة الفريق ليونيل ميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكي بدون رونالد كومان من أجل مناقشة مشروع النادي الكتالوني.





وأوضح البرنامج الإسباني أن هذه الجلسة توحي بأن كومان لم يعد ضمن مشروع البلوجرانا في السنوات المقبلة.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن لابورتا كان قد صرح في أكثر من مناسبة قبل فوزه بانتخابات رئاسة برشلونة بأنه يرغب في إسناد تدريب الفريق للأسطورة تشافي هرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري.



