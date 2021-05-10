نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

فجر اللاعب حسين الشحات، نجم الأهلي، موجة غضب لدى جماهير الزمالك، قبل ساعات من لقاء القمة بين القطبين، المقرر مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.





بدأت الأزمة عندما شارك الشحات في برنامج تليفزيوني، خاض فيه مسابقة للتعرف على اسم مكتوب على لوحة، يرفعها فوق رأسه، وهو اسم نجم الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، وخلال المسابقة، يقف مجموعة من الحاضرين لوصف الاسم الذي يحمله الشحات، وقد وصف بعضهم شيكابالا بأنه "ميت" فيما يبدو، وهو ما جعل الشحات يتعرف عليه قائلا: "شيكابالا"، ليثير بذلك غضب جماهير الزمالك.





وأكد الشحات خلال ظهوره التليفزيوني إن شيكابالا لاعب موهوب ويملك قدرات رائعة، كانت تؤهله للعب في الدوري الإسباني أو الإنجليزي، إذا كان تركيزه في كرة القدم فقط.







