عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، بتعليق مدحت شلبي وأيمن الكاشف.





وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الأهلي والزمالك، إلى الحكم الدولي أمين عمر بعد خضوعه لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية، ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح حكام مساعدين، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.





تشكيل الأهلي المتوقع :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد - حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك المتوقع





حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.



