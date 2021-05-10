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رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة إلى الاتحاد الألماني

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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يرى كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، أنه ينبغي على اتحاد الكرة الألماني عدم إهدار أي وقت، وتأكيد تعيين هانز فليك في منصب المدير الفني للمنتخب الأول خلفا ليواخيم لوف.

وقال رومينيجه لصحيفة "بيلد" اليوم الإثنين "هانز سيكون مدربا مثاليا للمنتخب الوطني، لا أريد أن أحدث بلبلة لكني أتخيل أن العديد من الأندية الكبرى مهتمة به".

وتوصل فليك 56/ عاما/ لاتفاق مع فريقه بايرن ميونخ بشأن إنهاء عقده الممتد حتى 2023 عقب نهاية الموسم الحالي، ودخل في مفاوضات بشأن خلافة لوف الذي سيرحل عن تدريب منتخب الماكينات عقب يورو 2020.

وأعرب رومينيجه عن دهشته لعدم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين فليك والمنتخب الألماني.

وأضاف رومينيجه "هناك انطباع بأن اتحاد الكرة الألماني ينتظر شيئا ما لكني لا أنصح بذلك".

وأكد رومينيجه أن تأكيد التعاقد مع فليك "سيكون رسالة إيجابية لاتحاد الكرة الألماني إذا نجحوا في التعاقد مع هانز بعد عصر لوف.. الأجواء جيدة بالفعل لن يكون هناك من هو أفضل منه".

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