اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن غرامة عبد الله السعيد





كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، موقف عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في أزمته مع الأهلي، من الناحية القانونية بعد قرار لجنة التسوية بتغريم اللاعب مليوني دولار لصالح القلعة الحمراء.





موقف عبدالله السعيد من عقوبة لجنة التسوية





وأوضح المصدر أن البند الرابع في عقد عبدالله السعيد الأخير مع الأهلي نص على عدم جواز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أي نادي داخل مصر بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة ثلاثة مواسم كروية، منذ توقيع تلك العقد، وهوا ما لم يحدث حيث قام اللاعب بفسخ عقده بشكل ودي مع نادي أهلي جدة السعودي.





وأكمل المصدر موضحا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أغلق ملف عبدالله السعيد بشكل رسمي بعد تأكده من صحة موقف اللاعب وقانونيته، وانتقاله إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي نادي بيراميدز بعد أن أصبح لاعبا حرا.





وتابع المصدر بشأن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مؤكدا أن العقد المبرم بين الأهلي ونظيره أهلي جدة السعودي يمنع مسؤولي الفريق الأحمر من اللجوء لاتحاد الكرة المصري أو مركز التسوية والتحكيم أو أي جهة أخرى باستثناء الاتحاد الدولي لكرة القدم.





وأتم المصدر موضحا أن النادي الأهلي، لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في أزمته مع عبدالله السعيد، والفيفا قضى بصحة موقف اللاعب ومن ثم فإن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم ضد عبدالله السعيد هو والعدم سواء.



