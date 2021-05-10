يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الثامن والعشرين من رمضان الذي يوافق الخميس 6 مايو 2021، في جميع المحافظات والمدن المصرية.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم الثامن والعشرين من رمضان في السطور التالية:





موعد أذان المغرب في اليوم الثامن والعشرين من رمضان





القاهرة

6:39

الإسكندرية

6:46





طنطا

6:41





المنصورة

6:40





سوهاج

6:31





الأقصر

6:26





أفضل أدعية اليوم الثامن والعشرين من رمضان عند الإفطار





يارب إني أسألك بهذه الساعة المباركة، إيمانا تبشر به قلبي، وتيقني أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي يا رب العالمين، وأرضني ربي من العيش “بما قسمته لي انك ارحم الراحمين، اللهم لك سأصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.