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اليوم.. أروى جودة ضيفة إنجي فى "نجوم رمضان أقربلك"

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل الفنانة أروى جودة، اليوم الإثنين، ضيفة مع المذيعة إنجي على، فى برنامجها الإذاعي "نجوم رمضان أقربلك"، والذي يتم إذاعته عبر راديو "نجوم إف.أم"، وقناة "نجوم TV"، على الهواء مباشرة الساعة العاشرة مساءً.

وتتحدث أروى جودة في الحلقة عن مسلسلها "حرب أهلية"، مع الفنانة الكبيرة يسرا، وأهم الكواليس التي حدثت أثناء التصوير، فضلًا عن أصعب المشاهد التي واجهتها، لاسيما وأن دورها في العمل كان صعب وُمركب نظرًا لما تمر به الشخصية من تحويلات درامية عديدة، وتعلن اروي خلال الحلقة ان اعمالها الفنية الجديدة التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج "نجوم رمضان أقربلك" يذاع يوميًا عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وتقدمه المذيعة إنجي على، الساعة العاشرة مساءً، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

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