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استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في استهداف من قوات الاحتلال ببيت حانون

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الأثنين، باستشهاد 9 فلسطينين بينهم 3 أطفال في استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأوضحت وسائل الإعلام أنه قد وصل  9 جثامين من بينهم 3 أطفال وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة.

 

وقالت مصادر محلية إن 3 أطفال قتلوا في استهداف القوات الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

 

وأفادت بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

 

وأضافت أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.


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