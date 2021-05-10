ضحية برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 28

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ضحية برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية "إم بي سي مصر" والذي يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2021.





ضحية برنامج "رامز عقله طار"





وحقق برنامج "رامز عقله طار" نجاحاً كبيراً حيث استضاف الكثير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، لتحوز حلقاته على نسب عالية من المشاهدات.





وتحل الفنانة رحاب الجمل ضحية على مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الثامنة والعشرين من برنامج" رامز عقله طار" والتي ستعرض عقب الإفطار مباشرة.





واستضاف رامز جلال الكثير من النجوم والنجمات في برنامجه رامز عقله طار، على رأسهم النجم محمد هنيدي ورمضان صبحي ومروان محسن ونهلة سلامة وبعض نجوم الإعلام.





ويعرض برنامج رامز عقله طار يومياً في شهر رمضان 2021 عقب الإفطار مباشرةً، عبر فضائية سي بي سي مصر.



