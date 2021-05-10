انتحار بائع يعاني من مرض نفسي بالخانكة

تخلص بائع من حياته، اليوم الإثنين، بشنق نفسه بحبل بسقف حجرة نومه بمسكنه الكائن بقرية الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بوفاة المدعو "ش. ا" 42 عامًا، بائع، مقيم الجبل الأصفر، دائرة مركز الخانكة.



جرى إخطارًا اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.



وتبين أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، وسبق معالجتة بإحدى المصحات النفسية من قبل عدة مرات، حتى قام اليوم بشنق نفسه بسقف حجرة نومة بمسكنه بقرية الجبل الأصفر دائرة المركز.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وجرى سؤال الجيران الموجودين بجوار المنزل، وتبين أن المتوفى يقطن بمفرده.