أجهزة الأمن تداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة بالهرم

داهمت أجهزة الأمن شركة إنتاج فني غير مرخصة، لقيام مالكها ببث قناة على اليوتيوب، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، غرب محافظة الجيزة ويبث من خلالها قناة على موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب" بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث تحوي أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة تستخدم لبث القناة المشار إليها وإدارة إستوديو تسجيل صوتى داخلي بالشركة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش مقر الشركة عثر على وحدة معالجة مركزية محملة ببرامج أنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة، مايك صوت للتسجيل داخل الإستوديو، فلتر هواء لتنقية الصوت أثناء التسجيل الصوتي بالإستوديو، كارت صوت يستخدم في أعمال التسجيل.



وبمواجهة المتهم إعترف بإنشاء وإدارة الشركة بقصد التربح غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

