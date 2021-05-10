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اسيسى يعرب عن تقديره لما قدمه القطاع المصرفي من دعم لمسيرة التنمية

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.

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