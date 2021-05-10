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رامز جلال عن رحاب الجمل: "طعمياية مقرمشة"

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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حلت الفنانة رحاب الجمل ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الثامنة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

وصف الفنان رامز جلال الفنانة رحاب الجمل قائلا:" طعمياية مقرمشة

أضاف:" صوتها يحسسك بخناقات التكاتك ، برعت في تجسيد المرأه الصفرة الغلاوية







يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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