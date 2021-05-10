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أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في بدرجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية.

وأكدت الهيئة، أن يشهد طقس معتدل السواحل الشمالية الغربية، فيما تكون شديدة الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ننشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل الي مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية الي شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين ونصف ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة
أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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