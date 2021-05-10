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رامز جلال ساخرًا من رحاب الجمل: "دي لابسة چاكت إبراهيم الطاير"

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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وقعت الفنانة رحاب الجمل ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الثامنة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

سخر الفنان رامز جلال من الچاكت التي كانت ترتديه الفنانة رحاب الجمل قائلا:" لابسة چاكت ابراهيم الطاير

أضاف: "يالهوي علي الخدود، دي منجداهم".

يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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