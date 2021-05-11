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13 معلومة عن أول وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة بـين جهاز شئون البيئة ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعـة لـوزارة البيئـة وشركة خدمات المشروعات PSC وحديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، بتمويل من صندوق حماية البيئة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان:
1_يهدف إنشاء وحدة غاز حيوي بحديقة حيوان الجيزة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من التلوث.

2_تشجع كافة المبادرات والمشروعات التي تدعم وتساعد على الحفاظ على البيئة المصرية ومن ضمن هذه المشروعات مشروعات الطاقة الحيوية واستخدام الوقود الأنظف في شتى المجالات خاصة استخدام الغاز الحيوي.

3- كما تهدف إلى محاولة تقليل الاعتماد على الطاقة غير المتجددة وتقليل نسبة الكربون والعالقات الموجودة في الهواء.

4- يعتبر المشروع الأول من نوعه في مجال حدائق الحيوان ومن المشروعات الرائدة من الناحية الاقتصادية والبيئية.

5- تضمن اختيار التكنولوجيا المناسبة لكمية ونوعية المخلفات المتاحة بالحديقة، بما يضمن استخدامها لإنتاج الغاز الحيوي اللازم لتوفير جزء من الإنارة اللازمة لبيت الزواحف بالحديقة.

6-يتم تقديم الدعم الفني المطلوب لتنفيذ الوحدة والإشراف الكامل على كافة أنشطة المشروع.

7- كما سيتم تقديم التدريب اللازم على تشغيل وصيانة وحدة الغاز الحيوي المنفذة لعمال الحديقة المسؤولين عن التغذية والتشغيل والصيانة.

8-سيتم توفير تمويل وقدره 300 ألف جنيه كمساهمة مادية من صندوق حماية البيئة.

9- يتضمن بروتوكول التعاون قيام شركة خدمات المشروعات باستيراد المخمر وخزان الغاز.

10- كما يتضمن البروتوكل الالتزام بتوفير الدعم المالي للقيام ببعض بنود الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع.

11-تلتزم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتوفير المساحة المطلوبة لتنفيذ الوحدة في أقرب نقطة تجميع للمخلفات داخل الحديقة.

12- فيما تلتزم الإدارة بتوفير الحد الأدنى من مدخلات وحدة الغاز الحيوي اليومية بما لا يقل عن 250 – 700 كجم مخلفات حيوانات يوميا.

13- وتتعهد الإدارة أيضا جمع المخلفات من كافة أرجاء الحديقة وتغذية الوحدة يوميا بالشكل والكيفية التي سيتم تدريب العاملين عليها.

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