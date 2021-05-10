الشرطة وحي المقطم يداهمان كومباوند آب تون كايرو بسبب مخالفات البناء والاجراءات الاحترازية

صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستوريه العليا بأنه نفاذًا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولوجود العديد من البلاغات المقدمة ضد كومباوند أب تاون كايرو فقد داهمت الشرطه الموقع بالكامل وكان يرافقها رئيس حي المقطم وجميع المهندسين بالحي حيث بلغ أن هناك العديد من المخالفات داخل الكومباوند في أعمال البناء والبروز حتى اصبحت المنطقه كالعشوائيات وحررت محاضر عديدة بهذه المخالفات التي أحيلت إلى نيابة المقطم لتحريك الدعوي العمومية ضد المخالفين سواء من الملاك للوحدات او من الشركة المالكة.



وأشار صبري بأنه قد اتضحت إن هناك تكدسات عمالية في مناطقة ولم تتبع الإجراءات الوقائية اللازمة والتعليمات الصادرة من رئيس الوزراء بحظر التجمعات والتواجد بدون كمامات وقد حررت الشرطة محاضر بكل هذه المخالفات.