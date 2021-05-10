Advertisements

الشرطة وحي المقطم يداهمان كومباوند آب تون كايرو بسبب مخالفات البناء والاجراءات الاحترازية

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
Advertisements
صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستوريه العليا بأنه نفاذًا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولوجود العديد من البلاغات المقدمة ضد كومباوند أب تاون كايرو فقد داهمت الشرطه الموقع بالكامل وكان يرافقها رئيس حي المقطم وجميع المهندسين بالحي حيث بلغ أن هناك العديد من المخالفات داخل الكومباوند في أعمال البناء والبروز حتى اصبحت المنطقه كالعشوائيات وحررت محاضر عديدة بهذه المخالفات التي أحيلت إلى نيابة المقطم لتحريك الدعوي العمومية ضد المخالفين سواء من الملاك للوحدات او من الشركة المالكة.

وأشار صبري بأنه قد اتضحت إن هناك تكدسات عمالية في مناطقة ولم تتبع الإجراءات الوقائية اللازمة والتعليمات الصادرة من رئيس الوزراء بحظر التجمعات والتواجد بدون كمامات وقد حررت الشرطة محاضر بكل هذه المخالفات.

أخبار تهمك

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن غرامة عبد الله السعيد

منذ ربع ساعة

بعد فشل عودة نيمار.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعة و 18 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 13 ساعة

لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 19 ساعة

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:03 م

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

06:34 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

04:30 م

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

07:06 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق