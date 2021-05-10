Advertisements

قرار عاجل من التعليم بشأن تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرضا الوظيفي للمعلمين، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 60 لسنة 2021 بشأن منح السادة المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفى شهادة الصلاحية اللازمة لذلك.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن القرار يشمل إجمالي 4133 معلم استوفوا متطلبات التنمية المهنية اللازمة للنقل من تخصص إلى تخصص آخر أو من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، منهم عدد 3395 معلم من معلمي التعليم العام وعدد 738 معلم من معلمي التعليم الفني.

وأضاف أن مديريات التربية والتعليم يمكنها إرسال مندوبيها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين عقب أجازة عيد الفطر المبارك لاستلام كشوف المعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للنقل من وظيفة إلى أخرى أو من تخصص إلى تخصص آخر أو من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، وكذلك صورة من القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، وذلك للعرض على السيد المحافظ المختص لإصدار القرارات اللازمة للنقل وذلك بعد التحقق من استيفائهم المتطلبات اللازمة لذلك.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن المعلم هو القوة الدافعة في العملية التعليمية لذا فإن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا في سبيل الإرتقاء به مهنيًا، والحرص على رضاه الوظيفي.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

منذ أقل من ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فشل عودة نيمار.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعة و 21 دقيقة

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن غرامة عبد الله السعيد

منذ 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:03 م

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

06:34 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

04:30 م

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

07:06 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق