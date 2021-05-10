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تعرف على شروط الحصول على "قرض الأندية" من البنك الأهلي الكويتي 2021 والأوراق المطلوبة

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:28 م
البنك الاهلي الكويتي
البنك الاهلي الكويتي
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تعرف على شروط الحصول على "قرض الأندية" من البنك الأهلي الكويتي 2021 والأوراق المطلوبة

غالبا ما يبحث عدد من المواطنين عن طريقة الانضمام للأندية الرياضية بالحصول على العضوية، وهو ما يقدمه البنك الأهلي الكويتي من خلال القرض الشخصي لتمويل عضويات واشتراك الأندية بضمان تحويل الراتب أو القسط للموظفين بالشركات المكودة بالبنك وأصحاب الأعمال والمهن الحرة بضمان سجلاتهم التجارية.

ووفقا للبنك الأهلي الكويتي، فإن هناك مجموعة من الشروط والأوراق للحصول على القرض الشخصي لتمويل عضويات واشتراكات الأندية بنحو:

تفاصيل قرض الأندية من بنك الأهلي الكويتي 2021

-  مبلغ القرض يصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

-  سعر فائدة متناقص يبدأ من 21% سنوياً .

-  مدة القرض تصل إلى 7 سنوات 84 شهر كحد أقصى.

-  سهولة السداد من خلال فروع البنك المنتشرة بالمحافظات .

-  تأمين على الحياة اختياري طوال فترة التمويل.

- القرض متاح للموظفين وأصحاب المهن الحرة.

-  نسبة الاستقطاع 50% من إجمالي الدخل.

 - وفي حال رغبة العميل بإلغاء أو سداد المبلغ المتبقي من القرض قبل انتهاء مدته، يتوجه العميل إلى الفرع وكتابة طلب سداد معجل للتمويل وإيداع القيمة النقدية لسداده شاملة عمولة السداد المعجل.

شروط الحصول على قرض الأندية 

- ألا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 سنة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 60 سنة للموظفين وعن 65 سنة لأصحاب المهن الحرة في نهاية مدة القرض.

- أن لا يقل الحد الأدنى لصافي الدخل عن 3000 جنيه شهريا.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأندية 

-  بطاقة رقم قومي سارية.

-  إيصال مرافق حديث «كهرباء – غاز – ماء».

-  بيان مفردات الراتب أو كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور.

كيفية التقديم على قرض الأندية من بنك الأهلي الكويتي 2021؟

يمكن التقديم للحصول على قرض تمويل عضويات الأندية من البنك الأهلي الكويتي عن طريق:

-  زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي الكويتي.

-  الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19322.

-  التقديم «أونلاين» عبر الموقع الرسمي للبنك.

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