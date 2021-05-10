Advertisements

انفوجراف.. كيف تؤدي صلاة عيد الفطر بالمنزل في ظل كورونا؟

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
ملك هشام
Advertisements
عيد جديد وفرحة جديدة تهل على المصريين في ظل هذا الوباء القاتل، حيث اعتاد المصريون تأدية صلاة عيد الفطر في المساجد والتجمعات لأنها سنة مؤكدة، ولكن إذا كنت تود أن تؤديها هذا العام مع أهل بيتك أو أن تؤديها منفردا. إليكم الآن كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل.

يبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويستمر إلى قبل أذان الظهر بثلث ساعة فإذا دخل وقت الظهر فلا تصلى لانتهاء وقت آدائها. 

يُسن للمسلم أن يستعد لصلاة العيد بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، وأن يبدأ يوم العيد بتناول تمرات وترًا (ثلاث تمرات مثلًا) كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا استعد المسلم وأهل بيته لصلاة العيد فعليه القيام بذلك:

1- يقف الرجل في الأمام ويقف خلفه الأبناء الذكور أما الإناث والزوجة فيقفن في الصف الأخير
2- إذا كان الرجل لديه ولد فقط؛ فيقف ناحية اليمين أما الزوجة فيكون وقوفها خلفه مباشرة
3- إذا صلى الرجل بأهل بيته أو منفردا فيقتصر على الصلاة دون خطبة
4- عدد ركعات العيد اتنين فقط يفتحها المصلي بتكبيرة الإحرام
5- ثم يُكبر المصلي بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ويليها سورة قصيرة من الآيات القرآنية ثم يكمل ركعته الأولى مثل الصلاة المعتادة
6- يقوم للركعة الثانية وعددها ٦ تكبيرات بتكبيرة القيام ويتلو فيها الفاتحة أيضا وسورة قصيرة ثم يستكمل المصلي الصلاة كما هي
7- لا يجوز الصلاة خلف المؤذن بالمسجد أو في الراديو أو التليفزيون
8- يستحب للمنفرد أن يصليها جهرًا

وأخيرًا يستحب الإتيان بسنن العيد وآدابه كأحياء ليلة العيد بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، حيث روى عن أبي أمامة رضى الله عنه عن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال: "من قام ليلتي العيدين محتسبا لله، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". 
انفوجراف.. كيف تؤدي صلاة عيد الفطر بالمنزل في ظل كورونا؟
انفوجراف.. كيف تؤدي صلاة عيد الفطر بالمنزل في ظل كورونا؟
انفوجراف.. كيف تؤدي صلاة عيد الفطر بالمنزل في ظل كورونا؟
انفوجراف.. كيف تؤدي صلاة عيد الفطر بالمنزل في ظل كورونا؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عيد الفطر المبارك العيد

أخبار تهمك

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 19 ساعة

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل عودة نيمار.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 20 ساعة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن غرامة عبد الله السعيد

منذ 18 دقيقة

لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 13 ساعة

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

هنا الموعد والطريقة.. كل ما تريد معرفته عن صلاة عيد الأضحى

عاجل.. بيان مهم لهيئة كبار العلماء بشأن صلاة العيد في ظل كورونا

خطيب صلاة عيد الفطر: الصلاة يحضرها 20 شخصًا.. ولا أعرفهم (فيديو)

شيخ الأزهر: أهم أسباب أزمة العالم اليوم يعود إلى تغييب الضمير الإنساني

كيف تؤدي صلاة العيد من البيت

الطريقة الصحيحة لأداء صلاة عيد الفطر في المنزل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:03 م

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

06:34 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

04:30 م

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

07:06 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق