انفوجراف.. كيف تؤدي صلاة عيد الفطر بالمنزل في ظل كورونا؟



يُسن للمسلم أن يستعد لصلاة العيد بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، وأن يبدأ يوم العيد بتناول تمرات وترًا (ثلاث تمرات مثلًا) كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا استعد المسلم وأهل بيته لصلاة العيد فعليه القيام بذلك:



1- يقف الرجل في الأمام ويقف خلفه الأبناء الذكور أما الإناث والزوجة فيقفن في الصف الأخير

2- إذا كان الرجل لديه ولد فقط؛ فيقف ناحية اليمين أما الزوجة فيكون وقوفها خلفه مباشرة

3- إذا صلى الرجل بأهل بيته أو منفردا فيقتصر على الصلاة دون خطبة

4- عدد ركعات العيد اتنين فقط يفتحها المصلي بتكبيرة الإحرام

5- ثم يُكبر المصلي بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ويليها سورة قصيرة من الآيات القرآنية ثم يكمل ركعته الأولى مثل الصلاة المعتادة

6- يقوم للركعة الثانية وعددها ٦ تكبيرات بتكبيرة القيام ويتلو فيها الفاتحة أيضا وسورة قصيرة ثم يستكمل المصلي الصلاة كما هي

7- لا يجوز الصلاة خلف المؤذن بالمسجد أو في الراديو أو التليفزيون

8- يستحب للمنفرد أن يصليها جهرًا



وأخيرًا يستحب الإتيان بسنن العيد وآدابه كأحياء ليلة العيد بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، حيث روى عن أبي أمامة رضى الله عنه عن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال: "من قام ليلتي العيدين محتسبا لله، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".

عيد جديد وفرحة جديدة تهل على المصريين في ظل هذا الوباء القاتل، حيث اعتاد المصريون تأدية صلاة عيد الفطر في المساجد والتجمعات لأنها سنة مؤكدة، ولكن إذا كنت تود أن تؤديها هذا العام مع أهل بيتك أو أن تؤديها منفردا. إليكم الآن كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل.يبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويستمر إلى قبل أذان الظهر بثلث ساعة فإذا دخل وقت الظهر فلا تصلى لانتهاء وقت آدائها.