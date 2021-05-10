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في هذا الموعد.. الأوقاف تفتح حجز وحدات "إسكان الشباب" بمقدم 15 ألف جنيه

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:31 م
شقق الاوقاف
شقق الاوقاف
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في هذا الموعد.. الأوقاف تفتح حجز وحدات "إسكان الشباب" بمقدم 15 ألف جنيه

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فتح باب الحجز للوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية، والعاشر من رمضان محافظة الشرقية، للجمهور من جميع المحافظات اعتبارًا من 1 يونيو 2021 وحتى 30 من نفس الشهر.

وأشارت الهيئة إلى أنّ التخصيص يكون عن طريق القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز وهو مبلغ وقدره 15 ألف جنيه لنموذج رقم (2)، ومبلغ وقدره 20 ألف جنيه لنموذج رقم (3) وتحصيل مبلغ وقدره 300 جنيه ثمن كراسة الشروط.

خطوات التقديم لحجز الوحدات
وعلى من يرغب في التقدم، تقديم ملف يحتوي على الآتي:

1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة، على ألا يزيد الدخل عن 4750 جنيهًا للمتزوج، ولا يزيد على 3500 جنيه للأعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج.

4- أصل إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه).

5- صورة إيصال جدية الحجز.

6- كراسة الشروط.

ويمكن شراء كراسة الشروط من ديوان عام هيئة الأوقاف في العنوان التالي: 109 شارع التحرير - الدقي - الجيزة. 

كما أشارت الهيئة إلى مد فترة سداد باقي المقدمات للمنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان والعاملين المتقدمين بقطاع الأوقاف حتى 30 يونيو 2021.

يذكر أنّ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية «المدن/ المراكز» التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 31 مايو 2021.

ويتمّ التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية: الإعلان الثامن «الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب – الزرقاء/ تحت الإنشاء»، الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005: 2009 - النقابات «محدودي الدخل»، للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر «سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها»، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

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