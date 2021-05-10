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قمة الدوري المصري - أشرف بن شرقي VS محمد شريف.. تعرف على أرقام الثنائي قبل الحرب المُنتظرة

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، بتعليق مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أرقام محمد شريف وأشرف بن شرقي مهاجمي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم قبل لقاء القمة المرتقب.

حيث شارك محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في 18 مباراة هذا الموسم، تمكن من تسجيل 9 أهداف.

في حين شارك الدولي المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في 19 مباراة، تمكن من تسجيل 10 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.

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محمد شريف الزمالك الأهلي أشرف بن شرقي

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