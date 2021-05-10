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العثور على جثة أمين شرطة صدمته سيارة في قنا
الإثنين 10/مايو/2021 - 08:04 م
بسام عبدالحميد
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شخص، ادعاء تصادم سيارة، بالقرب من كمين فقط، بمحافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد العثور على جثة سعيد مصطفى مشهور، 50 عامًا، أمين شرطة، ادعاء تصادم سيارة، بالقرب من كمين فقط، بمحافظة قنا.
تم نقل الجثة الى مشرحة قوص، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد العثور على جثة سعيد مصطفى مشهور، 50 عامًا، أمين شرطة، ادعاء تصادم سيارة، بالقرب من كمين فقط، بمحافظة قنا.
تم نقل الجثة الى مشرحة قوص، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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