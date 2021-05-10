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عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يغيب عن الزمالك الرباعي محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا، والظهير الأيسر عبدالله جمعة بعد تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، والظهير الأيمن أحمد عيد، ولاعب الوسط إمام عاشور وذلك على خلفية أحداث أزمة قمة دوري الجمهورية للشباب مواليد 1999، بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر إذاعة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس، وسيعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.

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