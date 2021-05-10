عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بالدوري العام.





ويستضيف المارد الأحمر نظيره الزمالك، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.





ويدخل الأهلي اللقاء وهو محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 40 نقطة خلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة.





وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمد هاني





خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.





الهجوم: حسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.



